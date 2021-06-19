Шумахер прокомментировал аварию, которая помогла ему занять 15-е место

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Франции, которая не помешала немцу показать 15-й результат, так как лишила конкурентов шансов выбить его из числа участников второго сегмента.



«Я слишком сильно атаковал на вход в поворот и потерял заднюю часть машины. Наша машина сильно подвержена влиянию ветра. Не знаю, вызвало ли именно это дополнительную избыточную поворачиваемость. Как бы то ни было, мы сумели впервые в этом году пройти во второй сегмент квалификации, что сделало день лучше. Надеюсь, у нас будет больше подобных дней в будущем.



Машина получила повреждения, но мы ещё не знаем, насколько серьёзные. Если всё в порядке и мы стартуем согласно протоколу, то это самое важное. Если же что-то случится, у меня есть 53 круга, чтобы отыграться. Я настроен оптимистично: есть свет в конце тоннеля. Команда с каждым днём становится более мотивированной, я тоже, и такие результаты доказывают, что наша упорная работа даёт всходы», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

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