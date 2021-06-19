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Хэмилтон поинтересовался у ФИА, почему «Ред Булл» не наказали

Хэмилтон поинтересовался у ФИА, почему «Ред Булл» не наказали
Евгений Кустов
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Изданию Auto Motor und Sport стали известны некоторые детали пятничного брифинга гонщиков Формулы-1, на который пришли технический директор ФИА Николас Томбасис и руководитель отделения Формулы-1 «Пирелли» Марио Изола. Они обсудили с гонщиками аварии, произошедшие на Гран-при Азербайджана из-за взрывов покрышек на болидах Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена.

Во время брифинга пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поинтересовался у Томбасиса, почему ФИА никак не наказала «Ред Булл», раз в «Пирелли» предполагают, что причиной аварии стало использование шин с более низким давлением, чем предписывалось шинниками.

Томбасис ответил Хэмилтону, что доказать факт нарушения было невозможно. При этом Макс Ферстаппен со своей стороны заверил Льюиса, что команда выполняла все установки «Пирелли».

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