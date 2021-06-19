Райкконен: красные флаги всё время уничтожают мои круги
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Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Франции Формулы-1. Райкконен лишился шанса завершить второй быстрый круг в квалификации после аварии Мика Шумахера.
«В последнее время такое ощущение, что красные флаги всё время уничтожают мои круги. Я был на хорошем круге, время должно было быть в порядке, но когда вывесили красный флаг, то всё было кончено. Ситуация такая, какая есть, и я ничего не могу с этим поделать. 17-я позиция на решётке неидеальна, но завтра будет новый день. Наш гоночный темп в пятницу был в порядке, так что мы попробуем добиться результата после такой разочаровывающей субботы», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».
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