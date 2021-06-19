Леклер назвал свою квалификацию до третьего сегмента катастрофой и взял вину на себя

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Франции с отставанием в полторы десятые от Карлоса Сайнса.
«Я просто не мог пилотировать вопреки ограничениям, которые были весь уик-энд. У меня были проблемы с передней частью болида. Но если честно, то скорее проблема была во мне, чем в машине. Ограничения были и у меня, и у Карлоса, но Карлос лучше выполнил свою работу, выступая на фоне этой проблемы, а у меня были сложности.
Мне нужно это проанализировать после квалификации, понять, что бы я мог сделать лучше в плане пилотажа, чтобы немного помочь своей машине.
Я был вполне доволен своим последним кругом в третьем сегменте, потому что до него это была катастрофа. Я был очень далеко. В третьем сегменте я сумел немного отыграться. Этого было недостаточно, но я сумел отыграть некоторое время», — приводит слова Леклера Motorsport.
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