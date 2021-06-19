Феттель прокомментировал непопадание в топ-10 в квалификации Гран-при Франции

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Франции.



«В первом сегменте мы сильно смотрелись на мягких шинах, но я не думаю, что кто-то хотел стартовать в гонке на „софте“, и поэтому во втором сегменте мы использовали „медиум“. Мы считали, что имеем реальный шансы пройти в третий сегмент на этих шинах, но по ещё не известным причинам баланс на моём последнем круге не был таким же хорошим. Передняя часть машины вела себя не лучшим образом, и я не мог добиться нужного сцепления. Может, я атаковал слишком сильно, но мы были недалеко от третьего сегмента.



Завтра у нас будет свободный выбор шин, но вся топ-10 в любом случае стартует на „медиуме“, так что нелегко поиграть со стратегией. Завтра всё будет зависеть от того, кто лучше всего справится с жизненным циклом и деградацией шин», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».