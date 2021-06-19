Мазепин считает, что пилоты Формулы-1 отказались от джентльменских соглашений

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин ещё раз напомнил про произошедшее в квалификации Гран-при Азербайджана, когда целый ряд гонщиков обогнали своих коллег в конце прогревочного круга и тем самым нарушили неофициальное джентльменское соглашение в Формуле-1 не обмениваться позициями непосредственно перед началом быстрых кругов. Мазепин отметил, что никто не обсуждал данные поступки его коллег.



«Не думаю, что сейчас в Формуле-1 есть много джентльменов! Очевидно, каждый говорил, что я нарушил соглашение в Бахрейне, а потом три великих гонщика сделали то же самое в Баку. Вот и всё, что я видел. Думаю, теперь каждый отказался от этой идеи [джентльменства]. Не слышал, чтобы с тех пор когда-либо поднимался разговор об этом», — приводит слова Мазепина Racer.