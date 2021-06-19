Проблемы с топливом чуть не стоили Норрису третьего сегмента квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что на его машине возникла проблема с подачей топлива, из-за чего ему пришлось прервать свою вторую попытку во втором сегменте квалификации.



«У нас возникли проблемы с системой подачи топлива. Мне бы попросту не хватило топлива, чтобы закончить круг. Из-за этого я не поехал на вторую попытку. В итоге мне немного повезло, потому что времени на первом круге хватило, чтобы пройти дальше.



Я бы не сказал, что с машиной было что-то не так. У нас были небольшие проблемы с поиском баланса, разница в прохождении медленных и быстрых поворотов оказалась слишком большой. Но ничего серьёзного, я бы не сказал, что машина работала плохо. Я проехал неплохой круг, но мы оказались просто недостаточно быстры», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.