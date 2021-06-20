Руководитель «Уильямса»: в ближайшее время мы будем всё более привлекательными для пилотов

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о прогрессе своей команды, а также поделился мнением о вариантах развития событий в 2022 году, в случае если «Уильямс» покинет британец Джордж Рассел.
«Думаю, у нас есть время. Сейчас мне кажется, что «Уильямс» — это команда, в которую хотят попасть гонщики. Они видят, что новые владельцы делали в прошлом, видят, что они делают сейчас. Команда получает инвестиции, в ней происходят изменения. Каждый видит, что у нас заботятся о пилотах и сотрудниках. Я уверен, что в ближайшие месяцы «Уильямс» будет становиться всё более привлекательным для гонщиков. Вот почему мы не торопимся», — приводит слова Капито PlanetF1.com
Капито выразил мнение, что все разговоры о переходе Рассела в «Мерседес» никак не повлияют на его выступления в команде.
«Не думаю, что это как-то повлияет на него — он очень сильная личность. Он знает, на что способен. Мне кажется, он очень расслаблен. Он счастлив быть частью нашей команды в этом году. Да, мы ему не можем предоставить машину, которую бы он хотел, но он видит, что команда движется вперёд, и понимает, что так будет и в будущем. Вот почему он очень уверен в себе, а я, со своей стороны, убеждён, что эти разговоры его никак не беспокоят», — сказал Капито.
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