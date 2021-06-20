Дуэн выиграл третью гонку Формулы-3 во Франции, Смоляр — восьмой

На французской трассе «Поль Рикар» завершилась третья гонка второго этапа Формулы-3. Победителем заезда стал гонщик Джек Дуэн, представляющий «Трайдент». За несколько кругов до финиша Дуэн обошёл Денниса Хаугера («Према»), который в итоге стал вторым. Замкнул тройку лучших Кайо Коллет («МП Моторспорт»).



Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и команды «АРТ» Александр Смоляр финишировал на восьмой позиции. Долгое время Александр шёл седьмым, но незадолго до финиша после ошибки пропустил Аюми Ивасу («Хайтек»).

Отметим, что гонка проходила после дождя на подсыхающей трассе.

Формула-3. «Поль Рикар». Третья гонка второго этапа



1. Джек Дуэн («Трайдент») — 20 кругов

2. Деннис Хаугер («Према») +1,5

3. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +5,0

4. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +7,2

5. Клемент Новалак («Йенцер») +14,2

6. Фредерик Вести («АРТ») +17,9

7. Аюми Иваса («Хайтек») +23.0

8. Александр Смоляр («АРТ») +24,8

9. Хуан Мануэль Корреа («АРТ») +25,5

10. Жак Кроуфорд (юниорская команда «Ред Булл») +28,6