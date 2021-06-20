Юки Цунода начнёт ГП Франции с пит-лейн после замены коробки передач и днища на его болиде

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода начнёт Гран-при Франции с пит-лейн, сообщает F1i. Вчера, 19 июня, во время квалификации Юки вылетел с трассы, из-за чего сошёл уже в ходе первого сегмента. Болид японца ударился о барьеры задней частью. В «Альфа Таури» приняли решение заменить коробку передач и днище на машине Юки.



Изменения в болиде были одобрены техническим делегатом Международной автомобильной федерации, но потребовали старта с пит-лейна из-за другой спецификации элементов.

Напомним, по итогам вчерашней квалификации поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал 18-м.



Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о вчерашней аварии, в которую попал Цунода.