Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Франции

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Франции.
«Ближе к концу я получал удовольствие! Вначале было очень сложно из-за ветра. На одном круге один баланс, на другом — другой, ты просто скользишь везде. Было очень трудно сохранять стабильность машины.
Как только мы провели пит-стоп, то вы могли видеть, что на шинах „хард“ они давили на меня сзади. Но когда мы решили перейти на тактику с двумя пит-стопами, то, к счастью, она оправдалась. Она принесла плоды. Было трудно, потому что нужно было обгонять круговых, но мы сумели сражаться до конца.
В начале гонки я просто потерял заднюю часть машины, пробовал скорректировать её движение. Всю гонку мы с Льюисом боролись друг с другом, и так будет всю оставшуюся часть сезона», — приводит слова Ферстаппена BBC.
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