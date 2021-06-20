Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачёте, «Ред Булл» оторвался от «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после победы в Гран-при Франции упрочил лидерство в общем зачёте чемпионата мира. Представитель Нидерландов набрал 131 очко. Теперь он опережает своего главного преследователя Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 12 баллов. Тройку лучших замыкает Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл». Мексиканец с 84 очками оторвался уже на 8 баллов от Ландо Норриса из «Макларена».

В Кубке конструкторов «Ред Булл» оторвался от «Мерседеса» уже на 37 очков. На третьем месте находится «Макларен», который опережает «Феррари» уже на 16 баллов.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 131 очко

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 119

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 84

4. Ландо Норрис («Макларен») — 76

5. Валттери Боттас («Мерседес») — 59

6. Шарль Леклер («Феррари») — 52

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 42

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 37

9. Даниэль Риккардо («Макларен») — 34

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 17

12. Эстебан Окон («Альпин») — 12

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0

18. Мик Шумахер («Хаас») — 0

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.



Кубок конструкторов:



1. «Ред Булл» — 215 очков

2. «Мерседес» — 178

3. «Макларен» — 110

4. «Феррари» — 94

5. «Альфа Таури» — 45

6. «Астон Мартин» — 40

7. «Альпин» — 29

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.