Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон объяснил, почему доволен гонкой, хотя уступил победу Ферстаппену

Хэмилтон объяснил, почему доволен гонкой, хотя уступил победу Ферстаппену
Евгений Кустов
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Франции.

«Мои поздравления Максу, он отлично поработал. Они были сильнее весь уик-энд. Учитывая, что у нас была такая сложная пятница, я очень доволен сегодняшним результатом. Конечно, мы не выиграли, хотя я лидировал, но у меня не осталось шин к концу гонки, так что, к сожалению, я потерял место. Но гонка все равно была хорошей. Макс уже был довольно далеко впереди, и единственным вариантом было оставаться как можно дольше и надеяться, что шины выдержат.

Нам нужно найти некоторую скорость. Большую часть времени мы теряли сегодня на прямых. Нам нужно покопаться и выяснить, дело в мощности или в лобовом сопротивлении. Наша техника хорошая, и я не уверен, как мы сегодня проиграли позицию.

Мы не знали, насколько сильной окажется тактика с „подрезкой“. Но что удивило, так это то, как быстро износились передние шины в начале гонки», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021