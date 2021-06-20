Хэмилтон объяснил, почему доволен гонкой, хотя уступил победу Ферстаппену

Гонщик «Мерседеса» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Франции.



«Мои поздравления Максу, он отлично поработал. Они были сильнее весь уик-энд. Учитывая, что у нас была такая сложная пятница, я очень доволен сегодняшним результатом. Конечно, мы не выиграли, хотя я лидировал, но у меня не осталось шин к концу гонки, так что, к сожалению, я потерял место. Но гонка все равно была хорошей. Макс уже был довольно далеко впереди, и единственным вариантом было оставаться как можно дольше и надеяться, что шины выдержат.



Нам нужно найти некоторую скорость. Большую часть времени мы теряли сегодня на прямых. Нам нужно покопаться и выяснить, дело в мощности или в лобовом сопротивлении. Наша техника хорошая, и я не уверен, как мы сегодня проиграли позицию.



Мы не знали, насколько сильной окажется тактика с „подрезкой“. Но что удивило, так это то, как быстро износились передние шины в начале гонки», — приводит слова Хэмилтона BBC.