Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Франции Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Франции Формулы-1 на стационарной трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Голландец завоевал поул-позишен в квалификации, потерял лидерство из-за ошибки на старте, затем вернул первую позицию после первой волны пит-стопов и решил перейти на тактику с двумя остановками, после чего опередил обоих гонщиков «Мерседеса» и одержал победу.
На подиум Гран-при Франции Формулы-1 вместе с Ферстаппеном поднялись британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей седьмой гонке в Формуле-1 занял 20-е место.
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