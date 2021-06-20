Стало известно, почему стюарды не наказали Переса после обгона Боттаса

Международная автомобильная федерация опубликовала документ, в котором разъяснила причины расследования обгона Серхио Пересом Валттери Боттасом на последних кругах Гран-при Франции Формулы-1. Как выяснилось, стюарды Гран-при изучали тот факт, что после обгона финна мексиканец выехал за пределы трассы.



По итогам разбирательств стюарды установили, что гонщик «Ред Булл» завершил обгон ещё до того, как нарушил границы трассы. Таким образом, дальше обсуждение уже не касалось того, что Серхио опередил пилота «Мерседеса», нарушив регламент.



Что касается выезда за пределы гоночного полотна, то стюарды постановили, что Перес не получил долгосрочного преимущества, так как потерял время в следующем повороте.