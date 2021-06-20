«Я не хочу просто довозить машину до финиша». Боттас раскритиковал тактику «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выразил уверенность, что стратеги команды допустили ошибку в ходе Гран-при Франции, когда не перевели его на тактику с двумя пит-стопами.



«Мы, как команда, были слишком сконцентрированы на том, чтобы исполнить стратегию с одним пит-стопом. Мы думали, что она лучше. Но это было не так. У меня не осталось передних шин на последние 10-15 кругов.



Я не хочу просто довозить машину до финиша. Последний отрезок гонки не принёс никакого удовольствия. Я был хромой уткой. Я пытался сохранить подиум, но шины полностью ушли. У меня не было ни шанса.



Мы думали, что в начале гонки при более прохладных условиях шины продержатся дольше, но не вышло. Наши прогнозы насчёт жизненного цикла шин не оправдались, такова реальность. Если бы мы совершили два пит-стопа, то точно были бы на подиуме и боролись бы за победу. Это точно», — приводит слова Боттаса Motorsport-Total.