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Перес: было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса

Перес: было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса
Евгений Кустов
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Франции Формулы-1. Под занавес гонки мексиканец на более свежих шинах опередил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

«Команда хорошо поработала, продлив мой первый отрезок. На первых десяти и последних пяти кругах отрезка машина была практически неуправляемой. Деградация шин оказалась намного выше, чем ожидалось.

Команда приняла верные решения. Когда надо, мы берегли шины. Было бы возможно и второе место, если бы гонка продлилась ещё немного дольше. Нам было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса.

В целом, мой уик-энд был не таким цельным, как хотелось бы. Нам нужно продолжать прогрессировать», — приводит слова Переса GPBlog.

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