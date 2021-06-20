Перес: было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Франции Формулы-1. Под занавес гонки мексиканец на более свежих шинах опередил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.



«Команда хорошо поработала, продлив мой первый отрезок. На первых десяти и последних пяти кругах отрезка машина была практически неуправляемой. Деградация шин оказалась намного выше, чем ожидалось.



Команда приняла верные решения. Когда надо, мы берегли шины. Было бы возможно и второе место, если бы гонка продлилась ещё немного дольше. Нам было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса.



В целом, мой уик-энд был не таким цельным, как хотелось бы. Нам нужно продолжать прогрессировать», — приводит слова Переса GPBlog.