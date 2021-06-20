Перес: было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса
Поделиться
Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Франции Формулы-1. Под занавес гонки мексиканец на более свежих шинах опередил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.
«Команда хорошо поработала, продлив мой первый отрезок. На первых десяти и последних пяти кругах отрезка машина была практически неуправляемой. Деградация шин оказалась намного выше, чем ожидалось.
Команда приняла верные решения. Когда надо, мы берегли шины. Было бы возможно и второе место, если бы гонка продлилась ещё немного дольше. Нам было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса.
В целом, мой уик-энд был не таким цельным, как хотелось бы. Нам нужно продолжать прогрессировать», — приводит слова Переса GPBlog.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
20:39
-
20:38
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:50
-
19:42
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:00
-
18:59
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
17:33
-
15:46
-
14:31
-
13:41
-
12:22
-
12:00
-
11:11
-
10:13
-
01:07
-
00:26
- 19 июня 2021
-
23:40
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
21:43
-
21:14
-
20:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам