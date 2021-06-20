«Вероятно, это его стиль». Шумахер раскритиковал Мазепина за жёсткий обгон

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер остался недоволен жёсткой атакой со стороны Никиты Мазепина на первых кругах Гран-при Франции, из-за которой немцу пришлось проехать по обочине.



«Я несколько кругов сражался с Расселлом, но затем меня обошёл партнёр по команде. К сожалению, меня вытолкнули с трассы и мне пришлось долгое время ехать по обочине. После этого мои шины загрязнились. Что ж, значит так тому и быть. Получается, мы делаем общее дело, а он, полагаю, делает своё собственное.



Должны ли напарники бороться так жёстко? Думаю, большинство людей могут сами ответить, что так вряд ли должно быть. Полагаю, что это, вероятно, его стиль. Возможно, мы не совсем понимаем друг друга на этом уровне. Но в конечном счёте, вероятно, нам придётся толкаться локтями», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.