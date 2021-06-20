Поломка помешала Богуславскому выиграть гонку GT World Challenge Europe

На автодроме «Зандворт» прошёл второй этап Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup. Уже в тренировках стало ясно, что в числе главных претендентов на победу будут экипажи французской команды AKKA ASP Team, возглавившей протоколы свободных заездов. Правда, в квалификации к первой гонке Константин Терещенко и Джим Пла заняли пятое место, ну а лучшим временем отметилась Emil Frey Racing, чья Lamborghini в итоге доминировала в первом заезде.



Пла и Терещенко на первом отрезке гонки отыгрывали позиции и вышли на четвёртое место, однако ближе к концу заезда темп автомобиля не позволял прорваться, и после пит-стопов Mercedes-AMG GT3 закрепился на шестой позиции. Зато поднялся на подиум другой экипаж AKKA ASP Team — в составе Тимура Богуславского и Раффаэле Марчьелло, которые благодаря отличному прорыву итальянца вышли под финиш на вторую позицию.



Воскресный день для AKKA ASP Team начался ещё лучше: на влажной после утреннего дождя трассе Богуславский и Марчьелло завоевали поул-позицию ко второму заезду. Заезд начал Марчьелло, который к пит-стопам сумел создать отрыв в 15 секунд и вместе с автомобилем передал Богуславскому лидерство в гонке. Всё шло к уверенной победе AKKA ASP Team, но на 26-м круге из-за проблем с электрикой экипаж сошёл с дистанции.



Победу — уже вторую за уик-энд — завоевала Emil Frey Racing, причём во втором заезде швейцарский коллектив оформил победный дубль. Третьим стала Team WRT, ну а лучшим результатом AKKA ASP Team в итоге стало достойное шестое место Петру Развана Умбрареску и Жюля Гунона. Джим Пла и Константин Терещенко классифицировались на 19-й позиции.



По итогам двух этапов Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup лидерство в общем командном зачёте теперь делят Emil Frey Racing и Team WRT набравшие по 49 очков. AKKA ASP Team занимает третью строчку, уступая всего 11,5 балла.