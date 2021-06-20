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В «Мерседесе» объяснили, почему не позвали Хэмилтона в боксы первым

В «Мерседесе» объяснили, почему не позвали Хэмилтона в боксы первым
Евгений Кустов
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему во время первой волны пит-стопов на Гран-при Франции немецкая команда раньше позвала на замену шин Валттери Боттаса, а не лидировавшего в гонке Льюиса Хэмилтона. Из-за оттянутой остановки британец потерял первое место, уступив его гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«У нас не было выбора. У шин Валттери началась сильная вибрация, и ближе к концу отрезка мы сильно беспокоились, ведь вибрация уже передавалась через подвеску. Поломка могла произойти в любой момент, потому что он заблокировал шины. Мы знали, что это вызовет слишком раннюю волную пит-стопов, но у нас не было выбора», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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