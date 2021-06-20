Ферстаппен прокомментировал собственную ошибку на старте гонки

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о собственной ошибке в начале Гран-при Франции, стоившую ему лидерства на первом отрезке гонки. Несмотря на ошибку в первом повороте, Ферстаппен сумел стал победителем. В концовке гонки он обогнал Льюиса Хэмилтона.
«Я чувствовал, что правильно торможу, но оказалось, что я недостаточно сильно нажимал на педаль. Этот эпизод повлиял на гонку до пит-стопа. Мне не хватало сцепления. Ветер усиливался, а в комбинации с плохим сцеплением и маленьким задним антикрылом всё это привело к сложному старту», — цитирует Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.
Ферстаппен стал победителем гонки. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул напарник Макса, Серхио Перес, он в концовке опередил Валттери Боттаса из «Мерседеса».
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