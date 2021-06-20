Ральф Шумахер объяснил, почему Мазепин не прав в новом инциденте с Миком
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал инцидент между своим племянником Миком и его партнёром по «Хаасу» Никитой Мазепиным на первых кругах Гран-при Франции, когда россиянин обогнал коллегу, а тому пришлось проехать по обочине.
«Очевидно, что эти двое не отправятся на каникулы вместе! Должен сказать, что я вижу только одно оправдание: что Никиту абсолютно переполняют эмоции. Он заехал в поворот на слишком высокой скорости и не оставил никакого места. Спасибо богу, что ничего не произошло, потому что Мик смотрит в зеркала. А иначе они бы оба выбыли из гонки. В какой-то момент босс команды должен что-то сказать, даже если папа Мазепина больше всех платит по счетам», — приводит слова Ральфа Шумахера Racingnews365.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
20:39
-
20:38
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:50
-
19:42
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:00
-
18:59
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
17:33
-
15:46
-
14:31
-
13:41
-
12:22
-
12:00
-
11:11
-
10:13
-
01:07
-
00:26
- 19 июня 2021
-
23:40
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
21:43
-
21:14
-
20:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам