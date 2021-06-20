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Ральф Шумахер объяснил, почему Мазепин не прав в новом инциденте с Миком

Ральф Шумахер объяснил, почему Мазепин не прав в новом инциденте с Миком
Евгений Кустов
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал инцидент между своим племянником Миком и его партнёром по «Хаасу» Никитой Мазепиным на первых кругах Гран-при Франции, когда россиянин обогнал коллегу, а тому пришлось проехать по обочине.

«Очевидно, что эти двое не отправятся на каникулы вместе! Должен сказать, что я вижу только одно оправдание: что Никиту абсолютно переполняют эмоции. Он заехал в поворот на слишком высокой скорости и не оставил никакого места. Спасибо богу, что ничего не произошло, потому что Мик смотрит в зеркала. А иначе они бы оба выбыли из гонки. В какой-то момент босс команды должен что-то сказать, даже если папа Мазепина больше всех платит по счетам», — приводит слова Ральфа Шумахера Racingnews365.

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