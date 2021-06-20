Видео: победный обгон Макса Ферстаппена на Гран-при Франции

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью решающего момента гонки Гран-при Франции на автодроме «Поль Рикар». На предпоследнем круге гонки голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сумел опередить британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на прямой «Мистраль» и выйти в лидеры гонки. В итоге Ферстаппен и Хэмилтон заняли в гонке две первые позиции. На третьем месте финишировал ещё один представитель «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, который незадолго до финиша опередил финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Россиянин Никита Мазепин финишировал 20-м.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.