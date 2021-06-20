Гасли признал, что Норрис имел основания назвать его идиотом

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, обсуждая итоги Гран-при Франции в эфире Sky Sports вместе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, помимо прочего прокомментировал тот факт, что во время жёсткой борьбы пилотов в гонке британец назвал его идиотом. Норрис всё же обошёл Гасли и финишировал пятым, в то время как Гасли занял седьмое место.
«На самом деле, злым должен быть я, ведь финишировал позади! Это была жёсткая борьба. Я видел его, он подъезжал очень быстро, было близко, даже очень. Но я знал, что он хорошо реагирует. Я хотел хорошо выйти из поворота, используя бордюры. Думаю, болельщикам понравилось! Он назвал меня идиотом? Ну, в горячке момента, вероятно, если бы он сделал то же самое со мной, то я бы сказал про него так же!» — приводит слова Гасли GPFans.
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