Гасли признал, что Норрис имел основания назвать его идиотом

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, обсуждая итоги Гран-при Франции в эфире Sky Sports вместе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, помимо прочего прокомментировал тот факт, что во время жёсткой борьбы пилотов в гонке британец назвал его идиотом. Норрис всё же обошёл Гасли и финишировал пятым, в то время как Гасли занял седьмое место.



«На самом деле, злым должен быть я, ведь финишировал позади! Это была жёсткая борьба. Я видел его, он подъезжал очень быстро, было близко, даже очень. Но я знал, что он хорошо реагирует. Я хотел хорошо выйти из поворота, используя бордюры. Думаю, болельщикам понравилось! Он назвал меня идиотом? Ну, в горячке момента, вероятно, если бы он сделал то же самое со мной, то я бы сказал про него так же!» — приводит слова Гасли GPFans.