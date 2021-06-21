Бинотто прокомментировал провал «Феррари» на Гран-при Франции

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подвёл итоги Гран-при Франции. Гонка сложилась для «Скудерии» неудачно. Ни один из пилотов команды не смог попасть в очковую зону. Шарль Леклер из-за проблем с шинами финишировал лишь 16-м, а Карлос Сайнс-младший — 11-м. У него также были проблемы с шинами.

«Очень сложное воскресенье. Мы возвращаемся домой с пустыми руками. Проблемы с шинами повлияли на нашу гонку сегодня. Это сложно принять, но мы сделаем выводы, научимся на этом. Нацелены на движение вперёд. Нужно извлекать выводы из таких гонок, это помогает создавать более сильную команду», — цитирует Бинотто пресс-служба «Феррари».

Леклер после гонки признался, что не знает, с чем связаны проблемы с шинами во Франции.