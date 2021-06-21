Райкконен и Леклер столкнулись колёсами под финиш Гран-при Франции. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своих социальных сетях ролик с видеозаписью инцидента, не попавшего в телевизионную трансляцию гонки Гран-при Франции. Оказывается, на 50-м круге гонки (за четыре круга до финиша) финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен попытался атаковать пилота «Феррари» Шарля Леклера на прямой «Мистраль». Перед очередным поворотом финн занял внешнюю траекторию и начал входить в поворот, но задел переднее левое колесо «Феррари» Леклера, остававшегося на внутреннем радиусе. Автомобили обоих пилотов избежали повреждений и позволили гонщикам продолжить борьбу. В итоге Леклер и Райкконен финишировали 16-м и 17-м.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.