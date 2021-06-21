Мортара выиграл вторую гонку Формулы-Е в Мексике

Пилот Rokit Venturi Racing Эдоардо Мортара стал победителем второй гонки Формулы-Е в Мексике. Соревнования проходили в Пуэбле.
Второе место занял Паскаль Верляйн, но в отношении него проводится расследование. Верляйна заподозрили в использовании лишней мощности. Примечательно, что накануне Верляйна в первой гонке дисквалифицировали за техническое нарушение. Тройку лучших замкнул Ник Кэссиди.
Формула-E. Пуэбла (Мексика). Вторая гонка
1. Эдоардо Мортара (Venturi Team)
2. Паскаль Верляйн (Porsche)
3. Ник Кэссиди (Envision Virgin)
4. Оливер Роулэнд (Nissan E.DAMS)
5. Джейк Деннис (BMW i Andrietti Motorsport)
6. Алекс Линн (Mahindra Racing)
7. Макс Гюнтер (BWM i Andretti Motorsport)
8. Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah)
9. Митч Эванс (Jaguar Racing)
10. Рене Раст (Audi Sport)
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