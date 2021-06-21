Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер встал на защиту Никиты Мазепина
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал инцидент между пилотами американской команды Миком Шумахером и Никитой Мазепиным на первых кругах Гран-при Азербайджана и встал на защиту россиянина.
«Честно говоря, я не очень хорошо видел этот эпизод. Но я уже поговорил с ними обоими. Думаю, Мик пытался обогнать Джорджа Расселла, но ему пришлось сбавить скорость, потому что манёвр не удался. Никита увидел свой шанс и попробовал пройти внутри. Он должен был это сделать, потому что ему просто некуда было деваться», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport-Total.
Напомним, после финиша Мик Шумахер раскритиковал Мазепина за его действия, отметив, что это был грязный манёвр.
По итогам гонки Мик финишировал 19-м, а Никита — 20-м.
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