Ферстаппен прокомментировал проблемы с радио на Гран-при Франции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал проблемы с радио, которые возникли у него в ходе гонки Гран-при Франции.



«Проблемы с радио даже помогли. Даже если бы я не был согласен с вариантом с двумя пит-стопами, я мог бы возразить, но команда не поняла бы меня. Нет, эта проблема никак не усложнила гонку для меня. Я не мог им отвечать, но команда предоставила мне всю необходимую информацию, потому что мы уже провели все пит-стопы. Я не мог поговорить с ними, но что это поменяло?



Я не знаю. Микрофон был практически у меня во рту. Я пытался что-то изменить, но он был в таком же положении, как и в предыдущих гонках. Так что я не знаю, что произошло», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport-Total.