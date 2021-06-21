Сайнс: наши шины изнашивались в два раза быстрее, чем у соперников
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Франции, отметив, что команда столкнулась с повышенным износом шин.
«Очевидно, что что-то пошло не так. Нам не хватало скорости. Иногда в гонках эта проблема действительно проявляется, у нас начинается сильный износ передних шин, из-за чего наши покрышки изнашиваются в два раза быстрее, чем у конкурентов.
Машины, которые мы опережали в субботу на полсекунды, в конце гонки были быстрее нас на две секунды. Мы были сильно ограничены в работе с резиной. Нам нужно проанализировать произошедшее и постараться исправить ситуацию в ходе сезона», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.
По итогам гонки Сайнс занял 11-е место, а его напарник Шарль Леклер финишировал 16-м.
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