Сайнс: наши шины изнашивались в два раза быстрее, чем у соперников

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Франции, отметив, что команда столкнулась с повышенным износом шин.



«Очевидно, что что-то пошло не так. Нам не хватало скорости. Иногда в гонках эта проблема действительно проявляется, у нас начинается сильный износ передних шин, из-за чего наши покрышки изнашиваются в два раза быстрее, чем у конкурентов.



Машины, которые мы опережали в субботу на полсекунды, в конце гонки были быстрее нас на две секунды. Мы были сильно ограничены в работе с резиной. Нам нужно проанализировать произошедшее и постараться исправить ситуацию в ходе сезона», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.



По итогам гонки Сайнс занял 11-е место, а его напарник Шарль Леклер финишировал 16-м.