Хэмилтон ответил на критику Росберга

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ответил на критику бывшего напарника, чемпиона мира 2016 года Нико Росберга.



«На внутренней траектории было много отработанной резины, так что я не хотел повредить свои шины ещё больше. Макс в этот момент мог активировать DRS, так что даже если бы он не прошёл меня на этой прямой, то обогнал бы на следующей, так что нет никакой разницы. Мои передние шины плохо держали траекторию, Ферстаппен в любом случае вышел бы вперёд. Не было никакой логики в том, чтобы обороняться агрессивнее», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт ФИА.



Ранее Нико Росберг в эфире Sky Sports назвал Хэмилтона «слишком мягким» в его обороне против Макса Ферстаппена.