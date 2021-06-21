Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«С командной работой у вас всё получится!» Мазепин пожелал удачи сборной России

«С командной работой у вас всё получится!» Мазепин пожелал удачи сборной России
Александр Кожевников
Комментарии

Российский гонщик Формулы-1, пилот команды «Хаас» Никита Мазепин пожелал удачи сборной России по футболу в предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Дании.

«Мы только что закончили гонку во Франции, и хотелось бы вам пожелать удачи в матче с Данией. Я уверен, что с командной работой у вас всё получится, и все россияне в Формуле-1 болеют за вас. Удачи!» — сказал Никита Мазепин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня, в понедельник, 21 июня, в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен». Начало встречи — в 22:00 мск.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова начали турнир с поражения от Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0). Датчане на старте уступили Финляндии (0:1), после чего проиграли и Бельгии (1:2).

«Если вдруг выйдем в 1/8 – дальше шансов нет». Легенды русского футбола – об игре в Дании «Если вдруг выйдем в 1/8 – дальше шансов нет». Легенды русского футбола – об игре в Дании
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021