«С командной работой у вас всё получится!» Мазепин пожелал удачи сборной России

Российский гонщик Формулы-1, пилот команды «Хаас» Никита Мазепин пожелал удачи сборной России по футболу в предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Дании.
«Мы только что закончили гонку во Франции, и хотелось бы вам пожелать удачи в матче с Данией. Я уверен, что с командной работой у вас всё получится, и все россияне в Формуле-1 болеют за вас. Удачи!» — сказал Никита Мазепин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».
Матч состоится сегодня, в понедельник, 21 июня, в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен». Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова начали турнир с поражения от Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0). Датчане на старте уступили Финляндии (0:1), после чего проиграли и Бельгии (1:2).
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