91-летний пилот станет старейшим гонщиком в истории WRC

Трёхкратный чемпион Европы по ралли из Польши Собислав Засада станет старейшим гонщиком в истории чемпионата мира по ралли (WRC). Ветеран выступит на Сафари Ралли.
Засада вернётся в ралли после 19-летнего перерыва. Он будет пилотировать автомобиль Ford Fiesta команды M-Sport Portland.
Собислав становился чемпионом Европы по ралли в 1966, 1967 и 1971 годах. Кроме того, он трижды становился вице-чемпионом Европы. Также гонщик участвовал в многочисленных соревнованиях, но наибольшего успеха добился именно в ралли.
Польский гонщик превзойдёт достижение норвежца Лейфа Вольд-Йохансена. Он выступил на соревнованиях в Монте-Карло в возрасте 82 лет.
Что касается Засады, то он участвовал в Сафари Ралли восемь раз. Его лучшим результатом является второе место в 1972 году.
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