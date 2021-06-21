В «Мерседесе» рассказали об ошибке моделирования, из-за неё Хэмилтон уступил Ферстаппену

В «Мерседесе» прокомментировали второе место пилота команды Льюиса Хэмилтона на Гран-при Франции. В концовке гонки Хэмилтон проиграл позицию гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, позволив себя обогнать. По словам технического директора «Мерседеса» Эндрю Шовлина, в команде полагали, что Ферстаппен не сможет обогнать Хэмилтона.

«Мы думали, что опережаем Макса более чем на три секунды, что нам не угрожает обгон. Но всё было не так. До сих пор мы не до конца понимаем, почему наше моделирование давало нам ложную информацию. Очевидно, что нам нужно что-то с этим сделать», — цитирует Шовлина GPFans.

Третье место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Он также в концовке обогнал своего конкурента, пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.