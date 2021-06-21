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Штайнер — о результате «Хааса» на ГП Австрии в 2018 году: однажды мы сможем это повторить

Штайнер — о результате «Хааса» на ГП Австрии в 2018 году: однажды мы сможем это повторить
Антон Мозговой
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментируя предстоящий Гран-при Австрии, вспомнил, как в 2018 году пилоты команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен заняли 4-е и 5-е места, что стало лучшим результатом в истории «Хааса.

«Я вспоминаю тот результат, он нас мотивирует в каждой гонке. Я уверен, что мы ещё сможем добиться таких результатов. Однажды мы достигли этого, сможем и повторить. Но нам нужно немного времени.

У нас было несколько сложных лет. Но сложности делают человека сильнее. Мы вернёмся, пусть это и займёт чуть больше времени. Когда знаешь, что уже чего-то достиг, понимаешь, что всё возможно», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

В нынешнем сезоне пилоты «Хааса» пока не набрали ни одного очка.

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