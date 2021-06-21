В «Феррари» сомневаются, что смогут решить проблему с шинами к следующему Гран-при
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что сомневается в способности команды устранить проблемы с шинами к следующему этапу Формулы-1. Во время Гран-при Франции у «Феррари» возникли большие проблемы с шинами, из-за чего ни один из пилотов команды не смог попасть в очковую зону.
«Я думаю, что мы, возможно, чуть улучшим ситуацию, но для решения проблем, как мне кажется, нужно менять компоненты, например, диски. А это невозможно из-за регламента.
Нам сейчас важно понять и решить проблему к следующему сезону. Пока что она может периодически возникать на некоторых, но не всех трассах. Проблема связана с трассой и погодой, с их комбинацией.
Но нам нужно приготовиться к подобным ситуациям в будущем», — приводит слова Бинотто Racefans.
Новость по темеБинотто прокомментировал провал «Феррари» на Гран-при Франции
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