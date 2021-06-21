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В «Ред Булл» были удивлены стратегией «Мерседеса» во время Гран-при Франции

В «Ред Булл» были удивлены стратегией «Мерседеса» во время Гран-при Франции
Антон Мозговой
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что был удивлён стратегией «Мерседеса» во время Гран-при Франции. «Мерседес» позволил пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену зайти на пит-стоп раньше, чем это сделал Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен вышел в лидеры после того, как Хэмилтон ушёл на пит-стоп на 18-м круге. Макс отправился в боксы на круг раньше и получил новые шины, которые обеспечили преимущество. «Мерседес» мог провести пит-стоп Хэмилтона на том же круге, что и Ферстаппена. По словам Хорнера, команда решила завести Ферстаппена в боксы после того, как туда отправился гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Боттас заехал на пит-стоп, у нас было достаточно времени, чтобы накрыть его. И я был удивлён, что «Мерседес» не поступил таким же образом с Льюисом, ведь Макс потом сумел вернуть позицию», — цитирует Хорнера RaceFans.

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