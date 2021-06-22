Экс-пилот Ф-1 Дорнбос: мне кажется, Боттасу уже давно сказали об уходе из «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мнением о ситуации, которая сложилась в «Мерседесе». По слухам, команда намеревается отказаться от услуг пилота Валттери Боттаса и сменить его в межсезонье. Во время Гран-при Франции Боттас грубо поговорил с командой по радио, выразив недовольство стратегией. Позднее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал гонщика.

«Почему Боттас не повёл себя так раньше? Почему он сказал это всё команде уже посреди гонки. Складывается впечатление, что у него просто нет веса в команде.

Почему в концовке он не захотел попытаться получить очки за самый быстрый круг, сделав пит-стоп? Это странно, если вы спросите меня. На мой взгляд, ему уже давно сказали, что он не будет в «Мерседесе» в следующем сезоне. Возможно, поэтому мы видим такие проблемы в коммуникации в команде», — цитирует Дорнбоса GrandPX со ссылкой на Ziggo Sport.