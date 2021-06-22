Источник: владельцы «Альфа Ромео» готовы продать 60% акций команды Формулы-1

Известный журналист Джо Сейвуд утверждает, что владельцы «Альфа Ромео» могут продать акции команды Формулы-1. По данным источника, некий инвестиционный банк из Азии готов приобрести 60% акций команды. Стоимость актива составит порядка $ 750 млн. Сам Сейвуд полагает, что сделка вряд ли состоится.

Примечательно, что до сих пор неизвестно, будет ли команда получать спонсорскую помощь в 2022 году. В связи с этим у «Альфа Ромео» могут возникнуть серьёзные финансовые проблемы. В последние годы штат и расходы команды выросли, но особых результатов она не достигла. Результаты команды остаются прежними.

Ранее СМИ сообщали, что в «Альфа Ромео» на следующий сезон может перейти гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.