В команде «Ниссана» в Формуле-Е освободилось место, которое может занять Квят

Британский гонщик Оливер Роуленд не будет выступать за команду «Ниссан» в Формуле-E в следующем сезоне, информирует The Race. Сообщается, что стороны не смогли договориться о новом соглашении.



По сведениям источника, в команде уже определились со списком замен для британца. В качестве одного из претендентов называется россиянин Даниил Квят, который в настоящее время является резервным пилотом «Альпин» в формуле-1 — партнёра «Ниссана». На рассмотрении также находятся несколько действующих пилотов Формулы-Е, которые этим летом разорвали контракты со своими командами.



Есть сведения, что менеджер Квята Николас Тодт недавно провёл переговоры с «Ниссаном» и обдумывает различные варианты для своего клиента.

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