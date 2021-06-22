В «Астон Мартин» назвали свой успех во Франции ответом на подозрения в нарушении правил

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр заявил, что выступление на Гран-при Франции наглядно показало, что команда умеет справляться с резиной. Ранее в «Пирелли» давали понять, что «Астон Мартин», как и «Ред Булл», могли эксплуатировать шины с более низким давлением, чем предписывалось инженерами шинной компании.



«Это расстраивает. Ведь мы точно знаем, что соблюдаем все правила. Надеюсь, это заставит их замолчать, но я могу точно сказать, что мы никогда не совершали чего-либо противоправного. Мы всегда следовали предписаниям ФИА и «Пирелли» и будем продолжать делать это.



Во Франции команда следовала новой технической директиве, обязавшей всех увеличить давление в шинах, и это никак не повлияло на нашу стратегию. Нужно лишь точно знать, что делаешь», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

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