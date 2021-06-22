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Марко: без Переса во Франции у нас бы не получилось

Марко: без Переса во Франции у нас бы не получилось
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о роли Серхио Переса в победе Макса Ферстаппена на Гран-при Франции. Мексиканец держался близко к лидирующей группе, что ограничило стратегические возможности «Мерседеса». Сам Перес в итоге финишировал третьим.

«Мы довольно рано решили оставить Переса на трассе дольше. Так что без него у нас просто бы не получилось. Состояние трассы полностью отличалось от того, чего мы ожидали, особенно в начале гонки, когда уровень сцепления был низким. Поскольку у нас прижимная сила была меньше, чем на «Мерседесе», первый отрезок получился довольно сложным», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на ServusTV.

Ранее сообщалось, что резервный пилот «Альпин» в формуле-1 россиянин Даниил Квят может получить место в команде «Ниссана» в Формуле-Е.

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