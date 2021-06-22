Марко: никто не остановит Ферстаппена. Разве что «Мерседес», но не без помощи волшебства

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги Гран-при Франции, а также рассказал о намерении повторить успех на этапах в Австрии.
«В начале гонки мы решили, что Ферстаппен перейдёт на стратегию с двумя пит-стопами, а у Переса будет более длинный первый отрезок. За три круга до финиша мы полагали, что Макс сможет опередить Хэмилтона, но в итоге это произошло лишь на предпоследнем круге, так что пришлось понервничать. Тем не менее наша стратегия, работа на пит-стопах и, конечно же, выступление Ферстаппена получились превосходными. Вот почему мы добились успеха.
Нам нужно закрепить успех в Австрии. Важно использовать этот импульс. Надеюсь, нам помогут болельщики — гонщики её всегда чувствуют. В Шпильберге всегда прекрасная атмосфера. Никто и ничто не может нас остановить. Разве что технические проблемы смогут помешать Максу. Или «Мерседес», но только с помощью волшебства», — приводит слова Марко tr.motorsport.
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