Смоляр рассказал о победном обгоне в первой гонке Формулы-3 во Франции

Российский пилот «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, как принимал решение об обгоне Виктора Мартинса во время первой гонки Формулы-3 во Франции.
«В первой гонке еще на половине дистанции я попросил своего инженера свести переговоры по радио к минимуму: мне было необходимо сконцентрироваться на гонке. В целом я держал ситуацию под контролем и не было таких моментов, когда мне срочно была нужна какая-то информация о происходящем из боксов. Поэтому только потом, когда я вырвался на первое место и видел, как Мартинс догоняет меня на прямых, я уточнил у инженера, сколько кругов в гонке осталось. Уже тогда я понимал — если на предпоследнем круге я его обгоняю и у меня не получится уехать из зоны DRS, то затем уже он меня догонит на прямой и спокойно обгонит за победу.
Посмотреть видеозапись можно на официальной странице Формулы-3 в «Твиттере». Права на видео принадлежат FIA Formula 3 Championship Limited.
Моё решение было рискованным: могло многое произойти на последнем круге, например, я мог допустить ошибку на третьем секторе, меня могло занести, или я мог отстать, но я понимал, что либо я использую свой шанс и совершаю обгон на последнем круге, либо просто приезжаю вторым. Так что я отложил обгон и максимально сконцентрировался при прохождении первого и третьего секторов.
Я смотрел в зеркала, чтобы понимать, в каких частях трассы меня догоняет Мартинс, и было очевидно, что он сумел сохранить резину лучше меня. Так что было глупо считать, что я стану лидером и внезапно от него уеду. В такие моменты на адреналине ты принимаешь какие-то решения, которые, наверное, в спокойном состоянии не принял. Но на тот момент я был уверен в себе и знал, что даже если я его не обгоню, то смогу остаться в секунде на следующем круге. Именно так и произошло», — цитирует Смоляра «Дром.ру».
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