Экс-руководитель «Мерседеса» посоветовал Мику Шумахеру меньше критиковать Мазепина

Бывший руководитель «Мерседеса» Норберт Хауг поделился мнением о взаимоотношениях пилотов «Хааса» Мика Шумахера и Никиты Мазепина. Хауг призвал Шумахера быть осторожнее с критикой в адрес Мазепина. Во время Гран-при Азербайджана Шумахер после опасного манёвра Мазепина закричал по радио: «Он что, хочет нас убить?» Позднее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что побеседовал о случившемся с пилотами. Шумахер был также недоволен поведением Мазепина и во время Гран-при Франции.

«Я полностью понимаю Мика с человеческой точки зрения. Такой была его реакция сразу после гонки. Был инцидент в Баку, за который его напарник заслуживает больше критики. Но во Франции всё было иначе. И я не могу сказать, что в той ситуации Мазепин полностью виноват.

Поэтому у меня есть стратегический совет для Мика, он такой же, как и в жизни. Если твой напарник видит, что ты разочарован его действиями, это лишь даёт ему преимущество», — цитирует Хауга Sky Sports.