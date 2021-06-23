Хорнер: во Франции доказали, что наши результаты не основаны на гибкости заднего антикрыла

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду, что победа команды в Гран-при Франции положит конец разговорам о возможном нарушении болидом регламента Формулы-1. Ранее у «Мерседеса» возникли претензии к задним антикрыльям, которые, по мнению немецкой команды, у соперника слишком гибкие.

«В последние недели было много комментариев, обвинений. Но мы соответствуем правилам. Я думаю, что то, каким образом мы на это ответили, показывает нашу силу. Мы доказали, что наши результаты не основываются на гибкости заднего антикрыла.

Кроме того, мы всегда поступали в соответствии с рекомендациями «Пирелли». Очевидно, что увеличение давления в шинах было вызовом для всех команд. Но, опять же, команда инженеров проделала хорошую работу», — цитирует Хорнера Racefans.