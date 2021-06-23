Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Албон: моя цель — возвращение в Формулу-1, я выкладываюсь на 110 процентов

Алекс Албон: моя цель — возвращение в Формулу-1, я выкладываюсь на 110 процентов
Комментарии

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон рассказал, что предпринимает усилия, чтобы вновь стать боевым пилотом в «Королевских гонках». По окончании прошлого сезона Албона сменил Серхио Перес. После победы Переса в Гран-при Азербайджана он поблагодарил Албона за работу, которую тот проделывает на симуляторе. Албон поблагодарил Переса, но подчеркнул, что это —лишь часть его работы.

«Мне не нужно специальное одобрение, я знаю свою роль в команде. Но я понимаю, что моя работа важна. Мне нравится то, что я делаю, я выкладываюсь на 110 процентов каждый день. Если бы я не делал этого, то вряд ли когда-нибудь смог вернуться в Формулу-1. Не секрет, что моя цель — возвращение в Формулу-1.

Хоть моя жизнь и изменилась, я не расстался с «Ред Булл», активно участвую во всём, что происходит на базе команды», — цитирует Албона GrandPX.

Новость по теме
Перес — об Албоне: не ожидал, что он будет так откровенен со мной
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021