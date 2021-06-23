Алекс Албон: моя цель — возвращение в Формулу-1, я выкладываюсь на 110 процентов

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон рассказал, что предпринимает усилия, чтобы вновь стать боевым пилотом в «Королевских гонках». По окончании прошлого сезона Албона сменил Серхио Перес. После победы Переса в Гран-при Азербайджана он поблагодарил Албона за работу, которую тот проделывает на симуляторе. Албон поблагодарил Переса, но подчеркнул, что это —лишь часть его работы.
«Мне не нужно специальное одобрение, я знаю свою роль в команде. Но я понимаю, что моя работа важна. Мне нравится то, что я делаю, я выкладываюсь на 110 процентов каждый день. Если бы я не делал этого, то вряд ли когда-нибудь смог вернуться в Формулу-1. Не секрет, что моя цель — возвращение в Формулу-1.
Хоть моя жизнь и изменилась, я не расстался с «Ред Булл», активно участвую во всём, что происходит на базе команды», — цитирует Албона GrandPX.
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