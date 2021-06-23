Тото Вольф: у меня не осталось никаких иллюзий — превзойти «Ред Булл» будет крайне сложно

Босс «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз предположил, что прибавка в скорости «Ред Булл» на прямых Гран-при Франции вызвана новым двигателем «Хонда», которые австрийская команда получила на этапе на автодроме «Поль-Рикар». Ранее в ответ на претензии Вольфа руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что мотор на болидах его команды по своей спецификации не отличается от того, с каким они начинали сезон. Но во Франции команда работала с более узким задним крылом, поэтому и была быстра на прямых.



«Если вам удаётся увеличить долговечность, рабочий ресурс мотора, то, вероятно, из него можно выжимать большую мощность, даже если сама по себе силовая установка остаётся прежней. Они сделали большой рывок — больше, чем мы. Это видно на прямых. На данный момент их невозможно обойти.



Важнее ли выиграть титул в 2021 году или одержать победы в течение следующих трёх сезонов? Нам всегда важно побеждать. Но следует учитывать, что правила 2022 года останутся в силе в течение нескольких лет, поэтому шаги, которые мы предпринимаем сейчас с акцентом на будущее, намного важнее, чем наши усилия по работе с нынешним автомобилем. Вообще у меня не осталось никаких иллюзий. В настоящее время «Ред Булл» с их мощностью и отменным шасси превзойти будет крайне сложно», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.