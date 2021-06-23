Роберт Шварцман рассказал, какой деятельностью он бы занялся, если бы не гонки

Российский гонщик Роберт Шварцман поучаствовал в блиц-интервью, ответив на вопросы о себе.



«Мои прозвища? На самом деле их у меня несколько: первое — Turbo RS, а второе, и, по правде говоря, оно мне нравится больше — Роб да Винчи. Любимый вид спорта, за исключением гонок? На самом деле мне нравится любой вид спорта, как-то связанный с гонками. Это может быть дрифт, MotoGP. А ещё мне нравится баскетбол, особенно НБА, и поменьше — футбол.



Мои хобби? Это музыка, бокс, путешествия. Если бы я не стал пилотом, я бы попробовал себя в музыке. Это первый вариант. Второй — быть может, я бы занялся бизнесом. Или окунулся в актёрское мастерство.



Любимые фильмы? «Пианист», Зелёная миля», много раз пересматривал «Звёздные войны» — я фанат этой серии. Первые три части «Форсажа» тоже хороши. Но вот то, что было потом, уже не очень. Что касается сериалов, то это «Мандалорец», — сказал Шварцман в интервью на канале FerrariDriverAcademy в «Твиттере».

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