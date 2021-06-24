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Прост: теперь Алонсо точно вернулся

Прост: теперь Алонсо точно вернулся
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Неисполнительный директор «Альпин», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поделился мнением о выступлении пилота «Альпин» Фернандо Алонсо, вернувшегося в «Королевские гонки» после двухлетнего перерыва.

«Я до сих пор помню, как трудно мне было вернуться в 92-м. Очевидно, Фернандо просто не мог не испытывать трудности вначале: новая машина, новая команда, он не выступал в Формуле-1 в течение двух лет. Ничего особенного, это вполне нормально. Теперь он точно вернулся.

Тогда, в 1992-м, мне тоже было трудно. Многое было другим. В таких случаях требуется время, чтобы приноровиться к нововведениям. Поэтому мне очень легко войти в положение Фернандо. Не могу ничего говорить о возрасте — насколько он является определяющим. Но что точно, так это то, что Фернандо очень силён и всё ещё находится в хорошей форме», — приводит слова Проста Autosport.

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